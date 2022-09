Dal viadotto di via dell’Aeroporto cadono calcinacci e pezzi di cemento: chiuso il corridoio C5

Il corridoio C5, la strada che passa sotto il viadotto di via dell’Aeroporto, non è praticabile nel tratto in uscita da Fiumicino. E’ stata chiusa dopo l’intervento dei vigili del fuoco “a causa della caduta di calcinacci e di pezzi di cemento” ha fatto sapere il sindaco Montino.

Qual è la strada

“Il viadotto, com'è noto, continua ad avere problemi di carattere strutturale per i quali è in programma che venga demolito e rifatto - ha ricordato il sindaco -. I lavori, in questo senso, non sono ancora iniziati. Ma in questa fase Anas avrebbe dovuto e deve garantire il funzionamento in sicurezza. Anas è in grave ritardo, nonostante il Comune ormai da anni abbia previsto la viabilità alternativa, proprio in vista dell'intervento sul viadotto. Stiamo parlando della strada principale che dall'aeroporto va a Ostia e viceversa con un flusso di 3500 auto all'ora nei momenti di punta. Non è chiaro cosa si stia aspettando e quali siano i reali programmi di Anas”.

Le conseguenze di questa chiusura sono intuibili. “Purtroppo avremo una grave ricaduta sul traffico – ha sottolineato il primo cittadino della città Eriportuale - Mi auguro che si attivi un pronto intervento di Anas per evitare ulteriori cadute di materiale sul Corridoio o su altri tratti e ci si sbrighi a dare il via all'intervento definitivo. Più volte abbiamo sollecitato l'intervento - aggiunge -, e anche con Adr avevamo concordato la realizzazione di una rotatoria che avrebbe aumentato i livelli di sicurezza in prossimità della vecchia stazione di Porto. Ma anche su quello registriamo ritardi”.

Come cambia la viabilità

Nell’immediato quindi, il distacco di calcinacci e pezzi di cemento, ha provocato delle modifiche alla viabilità. In questa fase, pertanto, il comune ha spiegato che via del Lago di Traiano sarà a doppio senso di marcia nel tratto che va da Coccia di Morto fino alla rotonda di via Carlo del Prete che permette di raggiungere l'aeroporto; da via Portuense, invece, non si potrà andare in direzione via Lago di Traiano. I veicoli che arrivano da Parco Leonardo su via del Lago di Traiano hanno l'obbligo di imboccare la rotatoria all' intersezione con Via Carlo del Prete per andare verso Coccia di Morto o vero l'aeroporto".

“La Polizia Locale e l'assessorato ai Lavori Pubblici stanno predisponendo transenne e segnaletiche per indicare questa nuova viabilità che ci auguriamo sia davvero transitoria – ha aggiunto il sindaco Montino -. Raccomando, comunque, massima prudenza”.