Montemario, spinge una donna in strada: lei cade, sbatte la testa sul marciapiede e perde i sensi

Ha spinto una donna, una romana di 47 anni, in strada. Lei, che stava camminando spensierata, ha perso l'equilibrio sbattendo la testa contro il marciapiede e perdendo così i sensi.

E' quanto successo nel pomeriggio di sabato 5 dicembre in via Trionfale 8329, in zona Monte Mario. Tutto è iniziato quando l'uomo, un 35enne risultato in stato di alterazione psicofisica. Alcuni passanti lo hanno bloccato, in attesa dei carabinieri subito intervenuti che hanno preso in carico l'esagitato.

La donna, soccorsa anche dal personale del 118 arrivato sul posto, è stata quindi portata all'ospedale Gemelli. Non è in pericolo di vita. Il 35enne è stato sottoposto ad un tso e denunciato.