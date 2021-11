Via Tiburtina, 55enne trovato morto davanti ad un supermercato

Tragedia questa mattina a Pietralata dove un uomo di 55 anni, è stato trovato morto in strada all'altezza del civico 507 di via Tiburtina. A dare l'allarme alcuni passanti che lo avevano visto, in terra, privo di sensi davanti ad un supermercato. Immediati i soccorsi ma il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Si indaga per ricostruire quando accaduto: l'uomo si trovava sul marciapiede, accanto ad un'auto, e non presentava ferite visibili. Tra le cause del decesso al momento non si esclude il malore.