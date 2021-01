"Il palazzo è pericolante": evacuate 13 persone in via Sicilia

Una crepa esterna sul portone che corre lungo tutto il palazzo. E' partito da qui l'allarme dei residenti di un palazzo del rione Ludoivisi, nel II municipio che in tarda mattinata hanno chiamato i vigili del fuoco. Siamo in via Sicilia, al civico 186. Qui, a seguito di un sopralluogo, i pompieri hanno disposto in via precauzionale l'evacuazione dello stabile e di 13 persone. Secondo quanto appreso da RomaToday c'è la necessità di effettuare ulteriori verifiche sulle colonne portanti del palazzo.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che stanno fornendo assistenza alloggiativa alle diverse persone residenti nel palazzo. Una persona ha usufruito del servizio, altre 12 sono andate da amici e parenti.

Stando a quanto riportato dai vigili del fuoco, "dopo un'attenta valutazione", si è deciso in "via cautelativa" di far evacuare la palazzina di cinque piani a causa di un "evidente stato di deterioramento del materiale cementizio e dei ferri longitudinali dei pilastri portanti".