Incidente al Trullo, furgone si ribalta dopo scontro con auto: due feriti

Incidente nella mattinata di domenica 21 gennaio al Trullo. A scontrarsi un'auto e un furgone che, dopo l'impatto, si è ribaltato su un lato. Il sinistro in via Sarzana, all'altezza dell'incrocio con viale Ventimiglia. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti dell'XI gruppo Marconi della polizia locale.

I sanitari del 118 accorsi, invece, hanno preso in cura due persone, entrambe finite in ospedale in codice rosso per dinamica, all'interno del furgone. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Non è la prima volta che in quell'incrocio, con scarsa visibilità, avviene un sinistro simile. Secondo Valerio Garipoli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Municipio XI, "Più volte richiesto potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale. E anche dissuasori di velocità. Non è il primo incidente. Pericolosità aumentata dal cantiere dei lavori - ancora da terminare - in Viale Ventimiglia. Sarà mia cura predisporre un'interrogazione e richiesta commissione mobilità in merito."