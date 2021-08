Salaria: camion con ruspa si incastra sotto il ponte e lo danneggia, chiuso tratto di strada

L'interdizione all'altezza di via via Castiglion Fiorentino. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Un camion che trasportava una ruspa incastrato sotto il ponte della via Salaria con l'urto che ha fatto cadere pezzi di intonaco sull'asfalto. Questa la scena visibile alle 10:30 di giovedì mattina sulla via Salaria. L'incidente ha danneggiato il cavalcavia per l'inversione di marcia con successiva chiusura della strada statale in direzione della Capitale. L'impatto all'altezza dell'incrocio con via Castiglion Fiorentino.

Rimasto bloccato sotto il ponte dal braccio della ruspa che trasportava all'altezza della motorizzazione civile (zona Villa Spada), sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del cavalcavia e gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto alla chiusura temporanea d un tratto della via Salaria.

Spostato il mezzo pesante con i pompieri a lavoro per la rimozione delle parti pericolanti e la verifica statica del ponte, nessuno è rimasto ferito. Inevitabili i disagi alla circolazione con rallentamenti in direzione Centro.