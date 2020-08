Prenestina: entra in un'auto, rapina conducente e passeggero poi fugge con la vettura appena rubata

Paura in via Prenestina dove un uomo marocchino di 33 anni si è introdotto in un'auto in sosta e ha costretto, con violenza, il conducente e il passeggero a consegnargli i due portafogli e a scendere dalla vettura, per poi darsi alla fuga a bordo dello stesso veicolo.

A causa della velocità sostenuta, il 33enne ha perso il controllo dell'auto appena rubata finendo contro un cumulo di rifiuti adiacente la carreggiata. Successivamente il rapinatore ha abbandonato la macchina e si è dileguato a piedi in uno stabile abbandonato di via Prenestina.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, hanno rintracciato il fuggitivo e lo hanno bloccato. L'arrestato ora si trova rinchiuso in carcere. E' accusato di rapina.