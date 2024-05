Si rompe una tubatura: chiusa la strada

La rottura di una condotta idrica. Questo quanto ha richiesto la chiusura di via di Ponte Galeria. Il guasto alla tubatura nel primo pomeriggio di ieri, con il successivo intervento dei tecnici di AceaAto2.

In particolare via di Ponte Galeria è stata chiusa "causa lavori" dal civico 31 al civico 77 in entrambi i sensi di marcia, eccetto per i residenti, così come interdetta al transito è via della Chiesuola.

Sul posto gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale. Deviate anche alcune linee bus: sino a fine lavori deviate la linea 023 e 808 su via di Ponte Pisano, via Fosso della Magliana a via della Magliana.