Lite finisce in rissa, un uomo ferito a bottigliate in testa

Prima le urla, poi la rissa. Serata movimentata a San Paolo, in via Ostiense. Qui, intorno alle 19, due uomini si sono picchiati in strada per motivi che sono al vaglio dei carabinieri. A dare l'allarme, alcuni passanti.

Secondo quanto emerso, dopo la lite uno dei due rissanti avrebbe spaccato una bottiglia di vetro in testa al rivale, lasciandolo sanguinante in terra. Sul posto, oltre i militari, anche il personale del 118 che ha portato la vittima in ospedale in codice giallo, al San Giovanni. L'uomo ha raccontato ai carabinieri quanto avvenuto. Le indagini sono in corso.