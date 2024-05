Quadraro, ancora un crollo nell'area della maxi voragine. Tubatura rotta e intera via senz'acqua

Via Sestio Menas è senz’acqua: nella via dove il 28 marzo si è aperta una maxi voragine che ha inghiottito due auto, intorno alle 13 di oggi, giovedì 2 maggio, è esplosa una tubatura, lasciando la strada a secco. E aggiungendo ulteriori disagi per i residenti della zona. Il guasto ha determinato un ulteriore ampliamento del perimetro della voragine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verifiche in corso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il V gruppo Prenestino e VII gruppo Tuscolano della polizia locale e i tecnici Acea. Le verifiche su quanto accaduto sono tutt’ora in corso. Acea, in particolare, è al lavoro per bloccare tutte le possibile via di fuoriuscita dell'acqua ed evitare altre perdite. L’area era già stata transennata dopo l’apertura della voragine, su cui si stavano ancora svolgendo le indagini con il georadar per verificare la presenza di altre cavità e pianificare gli interventi di riparazione.