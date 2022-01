In fuga sullo scooter rubato si schiantano contro auto in sosta

In fuga su uno scooter rubato si sono schiantati contro un'auto in sosta. La nottata movimenta in zona Ardeatino dopo che un ciclomotore con a bordo due ragazzi non si è fermato all'alt dei carabinieri. Da qui l'inseguimento terminato in via Malfante, quando il conducente del mezzo a due ruote si è scontrato contro una vettura in sosta cadendo dal Piaggio Liberty. I fatti nella notte fra venerdì e sabato 22 gennaio.

Dopo essere caduti dallo scooter uno dei due ragazzi è riuscito a scappare a piedi facendo perdere le proprie tracce. Destino diverso per un 17enne di origini egiziane, raggiunto dai carabinieri del nucleo radiomobile e poi denunciato per resistenza e ricettazione. Lo scooter era infatti stato appena rubato.