Via Leone XIII, l'albero è a rischio crollo: traffico bloccato

Un albero pericolante ha costretto la polizia locale a chiudere via Leone XIII, dalle prime ore di oggi, lunedì 10 giugno. Per la rimozione della pianta che minacciava di cadere è stata chiusa la strada all'altezza dell'Aurelia Antica in direzione Gregorio VII.

Sul posto la polizia locale per gestire il traffico e i vigili del fuoco per la rimozione dell'albero. Le linee 31, 33 e 791 sono deviate su Gianicolense, via Silvestri, via Bravetta, Aurelia Antica, via di Torre Rossa e piazza di Villa Carpegna.