Via Gregorio VII è off limits, la strada si allaga: traffico in tilt all'Aurelio

Un fiume d'acqua che ha invaso via Gregorio VII, costringendo la polizia locale di Roma Capitale a chiudere quella strada, e altre vie limitrofe, con le auto costrette a battere percorsi alternativi mandando così in tilt la viabilità all'Aurelio. Nel giorno della riapertura delle scuole, un quadrante di Roma è andato in sofferenza. Un grave problema per chi ha dovuto raggiungere il posto di lavoro oppure accompagnare i figli nella mattinata del rientro scolastico.

I problemi sono iniziati intorno alle 21 di domenica sera, nella zona del mercato. Qui, in un'area in "ristrutturazione da mesi" - denuncia il Partito Comunista che ha anche postato un video su Facebook - si sarebbe "creata una voragine" con appunto la fuoriuscita di acqua che ha creato "disagi a pedoni e automobilisti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad accertare il guaio, con tanto di compromissione del manto stradale, le pattuglie del I Gruppo Prati e del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale. Il "fiume" urbano di via Gregorio VII ha avuto il suo epicentro all'altezza del civico 141. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area ed effettuare le chiusure necessarie, supportando l'intervento da parte di personale dell'Acea.

Il problema al manto stradale, come è facile intuire, ha creato una serie di disagi in tutta la zona dell'Aurelio. La polizia locale ha infatti chiuso il tratto di Via Gregorio VII, da via Silverio a Via Dell Argilla e dal civico 90 a Piazza Pio XI. Chiusa pure tutta la corsia preferenziale di via Gregorio VII. Chiusa la Galleria Pasa e la rampa laterale, da Piazza della Rovere, in direzione Via Gregorio VII, così come anche il sottopasso di Largo Giovanni XXIII , in direzione di Via Gregorio VII. Il traffico del Lungotevere viene invece diretto in via Aurelia e/o via della Stazione di San Pietro.