Via Gregorio VII, albero crolla e distrugge auto parcheggiata

Un albero è crollato in via Gregorio VII all'altezza del civico 278, nella mattinata di oggi, giovedì 11 luglio. La grossa piana si è abbattuta colpendo due auto parcheggiate, distruggendone una.

Sul posto i vigili del fuoco, il servizio giardini di Roma capitale e la polizia locale. Non si registrano feriti. Da capire la cause del crollo. La strada è stata parzialmente interrotta per la rimozione dell'albero, la viabilità non è stata compromessa.