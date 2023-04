Il pullman fa manovra e abbatte idrante: allagata via Flaminia

Una manovra sbagliata, l'idrante abbattuto, il gyser e la strada allagata. È quanto successo in via Flaminia all'altezza del civico 82 nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 aprile. A documentare la scena diversi testimoni, alcuni anche "armati" di smartphone che hanno girato video poi diffuso da Welcome To Favelas.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14:30. Sul posto li gruppo Parioli della polizia locale, con gli agenti che hanno limitato il traffico e allertato i tecnici Acea per un pronto intervento.