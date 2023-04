Riaperta via di Torpignattara, e c'è subito l'incidente: pedone investito

È stata riaperta dopo cinque giorni di chiusura via di Torpignattara, chiusa dopo un guasto a una condotta idrica che ha trasformato la strada in un fiume aprendo una voragione e lasciando per oltre 10 ore senz’acqua centinaia di residenti. E non ha fatto in tempo a tornare percorribile, che vi si è subito verificato un incidente.

Un uomo di 63 anni che stava attraversando la strada è stato infatti investito nei pressi del tratto rimasto chiuso da un'auto proveniente da via Rovetti e diretta verso via Ciro da Urbino. Il pedone, scaraventato a terra, è stato poi soccorso da un'ambulanza che lo ha portato all'ospedale San Giovanni per le cure.

La conduttura vecchia di 70 anni che ha paralizzato Torpignattara

Via di Torpignattara, come detto, è rimasta chiusa per cinque giorni dopo che una conduttura idrica si è rotta spalancando una voragine nell'asfalto e inondando la strada con acqua, fango e detriti. Gli uomini di Ama sono intervenutu sul posto per rimuovere fango, sassi e detriti dalla strada, e Acea si è occupata di riparare il guasto.

Il Municipio aveva spiegato che il problema si è verificato a causa della vetustà della condotta, per cui erano partiti a novembre i lavori di sostitizione integrale. Si tratta di una tubatura vecchia di 70 anni in ghisa, e il cantiere avrebbe raggiunto il tratto in cui si è verificato il guasto entro la fine del mese.

I lavori adesso vanno avanti con l’obiettivo di prevenire altri casi di questo genere, in una corsa contro il tempo finalizzata a sostituire le parti a rischio della conduttura prima che si verifichino altri episodi. La fine dell'intervento è prevista per dicembre 2023, anche se gli inconvenienti che già si sono verificati potrebbero far slittare la data.