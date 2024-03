Ragazzo investito da pirata della strada i residenti: "Troppi incidenti, la strada non è sicura"

“Via di Porta Furba è un’emergenza che preoccupa da tempo chi vive in zona, è una strada molto trafficata in cui la sicurezza è totalmente assente”. A parlare è una residente, Chiara Crupi, che vive a Tor Pignattara da anni e ha lanciato su Facebook un allarme sulla mancanza di sicurezza lungo la strada. Il post è stato condiviso da diversi comitati di quartiere. Si tratta della via dove, intorno alle 21.30 di domenica 17 marzo, un ragazzo di 19 anni è stato investito da un pirata della strada, che non si è fermato a prestare soccorsi.

I problemi della strada

Secondo Crupi il caso del giovane, ora ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio, sarebbe solo l’ultimo di una serie di episodi simili, avvenuti anche a causa “della pericolosità della strada – sottolinea Crupi -. Non ci sono marciapiedi, se non uno molto stretto di appena 30-40 centimetri, e la via è totalmente priva di illuminazione. La situazione, come se non bastasse, è ancora più grave se si pensa che la strada rappresenta l’unica via che da Torpignattara porta alla fermata della metropolitana Arco di Travertino e dunque è attraversata ogni giorno da centinaia di persone, che sono costrette a mettere a rischio la propria sicurezza per arrivare alla fermata. Per questo chiediamo, da tempo, che la via venga messa in sicurezza. Purtroppo, finora, gli appelli sono caduti nel vuoto”. Nel gennaio del 2021, inoltre, via di Porta Furba, che collega Torpignattara alla Tuscolana, era stata chiusa per quasi un mese a causa di smottamenti delle spallette e dal crollo di un albero,

Le condizioni del giovane investito

Il 19enne travolto da un’auto in via di Porta Furba non sarebbe in pericolo di vita. Mentre proseguono le ricerche del pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso al giovane. “Un ragazzo ha rischiato la vita – sottolinea Crupi -. Cosa si aspetta ancora a mettere in sicurezza quella strada?”.