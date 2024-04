Boccea, uomo fermato dai carabinieri aveva una katana e tirapugni in auto

Se ne andava in giro con a bordo della sua auto una sorta di arsenale. Per questo è stato denunciato per porto d'armi e oggetti a offendere, con relativo sequestro.

Una katana a bordo dell'auto

Il protagonista è un cittadino filippino, suo malgrado fermato dai carabinieri di Casalotti per un normale controllo mentre transitava su via di Boccea, all'incrocio con via Casal Del Marmo. I militari si sono accorti dello stato d'agitazione del guidatore, così hanno controllato il mezzo su cui viaggiava. Chiaro da subito il motivo di tanta preoccupazione: l'uomo con sè aveva una katana, un tirapugni con coltello a scomparsa, un bastone telescopico, una fonda e 140 biglie in ceramica.

Baby spacciatore

Nel frattempo, sempre nell'ambito di servizi volti al presidio del territorio e al contrasto dei reati in genere, i carabinieri di La Storta hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un minorenne, studente, trovato in possesso di 90 grammi di hashish già suddivisi in 26 dosi e 160 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Ubriaco a zigzag su via Cassia

Due italiani sottoposti agli arresti domiciliari sono stati denunciati dai carabinieri: uno non si è fatto trovare al momento del consueto controllo del rispetto della misura cautelare, l'altro invece aveva della cocaina in casa. Un altro italiano, invece, è stato pizzicato alla guida dell'auto in evidente stato d'ebbrezza: procedeva a zigzag su via Cassia. Gli è stato chiesto di sottoporsi all'alcol test ma si è rifiutato, così i militari gli hanno ritirato la patente e sequestrato l'auto.

In totale, nel corso delle mirate verifiche i carabinieri hanno identificato 102 persone, tra cui 6 sono state denunciate a piede libero per reati a vario titolo, eseguito verifiche su 66 veicoli, ispezionato 4 esercizi commerciali e sequestrato armi e droga.