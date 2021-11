Via della Pisana, riparato il danno alla tubatura: "A breve ripristino del manto stradale"

E' in via di conclusione il cantiere di riparazione della perdita d'acqua, dovuta alla rottura di una conduttura idrica, che la mattina di lunedì 8 novembre ha costretto alla chiusura di via della Pisana, Municipio XII, nel tratto tra via Bartolomeo Avanzini e via Carlo Fontana in entrambi i sensi di marcia. Come scrive questa mattina il consigliere Pd in via Fabiola, Augusto Rossi "dopo aver lavorato ininterrottamente da ieri la perdita di acqua è stata riparata. A breve inizierà il ripristino dell'intero manto stradale interessato e riaperta la viabilità".

Anche il minisindaco Elio Tomassetti lunedì pomeriggio aveva affrontato la questione con un post Facebook: "La rottura della conduttura ha provocato l'apertura del manto stradale e l'allagamento della strada, rendendo necessaria la chiusura - spiegava -. Gli operai sono sul posto, ma non sappiamo ancora con precisione quanto tempo servirà per risolvere il problema". Per fortuna, meno del previsto.

I precedenti nel territorio

Quello che è accaduto in via della Pisana non è una novità a Roma e ancor meno nel territorio del Municipio XII, dove negli ultimi mesi sono numerosi i guasti alle condutture idriche che hanno provocato cedimenti del manto stradale, a volte vere e proprie voragini come nel caso di via dei Colli Portuensi, con i lavori per la risoluzione del problema che si sono prolungati da aprile 2020 fino ad oggi e andranno avanti fino al prossimo aprile. In pieno agosto, quest'anno, un guasto idrico ha causato il cedimento del manto stradale a due passi dalla sede del Municipio, in via Fabiola. Oppure le ripetute perdite di acqua in zona piazza Scotti: la prima il 9 ottobre con un vero e proprio geyser che ha lasciato a secco per ore negozi e abitazioni della zona, seguito da un altro guasto due giorni dopo sempre nello stesso quadrante e infine un terzo episodio, più verso l'incrocio con via di Monteverde, tra il 14 e il 15 ottobre. Andando indietro nel tempo, ad agosto 2018 poco distante da largo San Vincenzo De Paoli esplose una tubatura, svegliando l'intero quartiere e causando un geyser alto più di dieci metri.