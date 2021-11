Via della Pisana, una conduttura si rompe, la strada si allaga e viene chiusa

Via della Pisana è chiusa dalle tre del mattino di oggi, lunedì 8 novembre, a causa di un allagamento. Questa volta, però, la pioggia non c'entra. Il disservizio è stato causa da un guasto ad una conduttura idrica avvenuto intorno alle 2.50.



Sul posto le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale, impegnate nella chiusura di via della Pisana, nel tratto tra via Bartolomeo Avanzini e via Carlo Fontana, in entrambi i sensi di marcia. La causa, come spiegano i vigili, è "una copiosa fuoriuscita di acqua dovuta alla rottura di una tubatura, che ha compromesso il manto stradale". Pattuglie dei caschi bianchi hanno messo in sicurezza l'area per consentire gli interventi di riparazione del danno da parte di personale Acea.