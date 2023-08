Incidente davanti al policlinico Gemelli: auto colpisce campana del vetro e si ribalta

Una campana del vetro danneggiata e un'auto ribaltata vicino. Questo quanto si sono trovati davanti gli agenti della municipale intervenuti mercoledì sera per un incidente stradale in via della Pineta Sacchetti.

Sono stati i caschi bianchi del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale a portarsi poco dopo le 22:00 di mercoledì 9 agosto all'altezza del policlinico universitario Agostino Gemelli, nel municipio Monte Mario. Qui hanno trovato una Opel Astra ribaltata poco dopo l'uscita della galleria Giovanni XXIII.

Mistero sul conducente della vettura, allontanatosi prima dell'arrivo degli agenti della polizia municipale. L'auto non è risultata essere rubata con i caschi bianchi che stanno ricostruendo l'accaduto cercando di rintracciare colui o colei che si trovava alla guida della macchina incidentata.