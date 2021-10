Paura in via del Pigneto, albero cade su auto in transito

Paura in via del Pigneto dove, all'altezza del civico 295, un albero si è spezzato cadendo su un'auto in transito e colpendo la parte anteriore della vettura. Sul posto i vigili del fuoco, per la rimozione del tronco, e la polizia locale di Roma Capitale che ha chiuso la strada nella zona del Prenestino. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Solamente tre giorni fa un episodio anologo, ma all'Eur. Un crollo che, in quel caso, ha avuto conseguenze per due giovani ragazzi che si trovavano sulla Fiat Panda in transito, in viale Umberto Tupini, rimasti feriti e costretti poi alle cure dell'ospedale.