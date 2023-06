La via del Mare è allagata e la strada viene chiusa: traffico in tilt

Gli strascichi del maltempo di ieri continuano anche oggi. A causa del parziale allagamento della galleria della via del Mare, situata nei pressi di Acilia, nel tratto in cui la strada collega Ostia a Roma, la carreggiata è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Traffico nel caos al chilometro 17, quindi, verso la Capitale e verso il litorale con gli automobilisti obbligati a deviare sulla via Ostiense e sulla Romagnoli. Dalle 7.40, per consentire il drenaggio dell'acqua che impediva il transito dei veicoli, il passaggio è stato chiuso di fatto formando una situazione a imbuto. Situazione aggravata anche dalla chiusura del tratto all'altezza di via di Castel Fusano verso il centro.