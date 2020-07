Via del Corso, una calamita speciale per commettere furti: fermato ladro di orologi

Usava una calamita speciale per rimuovere i dispositivi antitaccheggio velocemente e senza forzarli. E' così che un moldavo 36enne rubava orologi a Roma. L'ultimo colpo, in via del Corso, gli è costato caro. Dopo aver rubato uno del valore di 220 euro, pensava di averla fatta franca ma così non è stato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dei servizi di controllo finalizzati al contrasto dei reati predatori nel centro storico della Capitale, i carabinieri della stazione di San Lorenzo lo hanno bloccato appena fuori il negozio, ammanettandolo, recuperando la refurtiva e sequestrando l'attrezzo utilizzato per eludere il sistema antitaccheggio. Il ladro è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.