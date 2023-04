Via del Corso: disattiva la placca anti taccheggio e ruba maglie di marca

Era riuscito a ingannare il personale del negozio portandosi via una serie di magliette di marca senza pagare. L'uomo, però, non aveva fatto i conti con le pattuglie del I gruppo Centro che lo hanno bloccato. È quanto successo in via del Corso, una delle strade dello shopping di Roma.

Gli agenti hanno subito bloccato l'uomo, che non ha opposto resistenza e lo hanno tratto in arresto per furto aggravato. Si tratta di una persona di origini sud americane di 36 anni, con precedenti penali.

L'uomo aveva addosso un dispositivo che disattivava il funzionamento della placca anti taccheggio e numerose magliette, nascoste all’interno della giacca. Nel corso del processo direttissimo, nel quale è stato convalidato l'arrestato, l'autorità giudiziaria ha vietato la dimora nel comune di Roma all'arrestato.