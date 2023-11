I cavi nel sottosuolo bruciano, dai tombini esce fumo e i residenti restano senza corrente

Prima l'odore di bruciato, poi il fumo che fuoriusciva dai tombini e due palazzi rimasti al buio. È quanto successo in via dei Gonzaga, tra i civici 4 e 8, in zona Pisana dove nella serata di mercoledì 29 novembre, c'è stato un incendio che ha interessato i cavi elettrici sotterranei che erogano energia in parte del quartiere.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici Acea. I pompieri hanno spento il piccolo rogo, mentre i tecnici hanno posizionato un gruppo elettrogeno per restituire la corrente alle palazzine rimaste senza luce. Nella giornata di oggi il guasto dovrebbe essere riparato.