Incidente via Cristoforo Colombo: carambola tra due auto ed una moto, grave 62enne

E' grave un motociclista rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte anche due auto. La carambola su via Cristoforo Colombo alle prime ore di oggi, venerdì 29 luglio. Soccorso con l'eliambulanza il centauro è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 6:20 all'altezza di via di Acilia. Ad impattare una moto Honda Nc750, una Volkswagen Touran ed Suzuki Jimny, con quest'ultima vettura che in seguito all'urto si è ribalata su un fianco. Ad avere la peggio il 62enne alla guida della due ruote, che procedeva su via Cristoforo Colombo in direzione Roma come la Suzuky, con la Touran che invece si trovata su via di Acilia, sempre in direzione della Capitale.

Violento lo scontro fra i tre mezzi coinvolti nel sinistro, con le condizioni del centauro apparse da subito gravi. Richiesto l'atterraggio dell'eliambulanza l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo in codice rosso. Illesi i conducenti delle due vetture, un 41enne ed un 49enne, medicati sul posto dal personale del 118.

Svolti i rilievi scientifici starà ora agli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto assieme ai colleghi del Gpit, ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.