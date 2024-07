Chiusa via Collatina per la caduta di un albero, travolti tre veicoli

Rimane chiusa al traffico anche oggi, lunedì 8 luglio, il tratto di via Collatina compreso tra via delle Cerquete e via Celestino Rosatelli per la caduta di un albero ad alto fusto avvenuta domenica 7 luglio alle 14 nel quartiere di Ponte di Nona. Coinvolti tre mezzi, colpiti dall’albero, con un automobilista finito in ospedale.

Albero caduto su via Collatina

A causa del forte vento e dell’instabilità del terrapieno situato a bordo strada, un albero è crollato colpendo tre vetture, una Hyundai Tucson, una Renault Clio e un’Audi. Uno degli automobilisti è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo presso il Policlinico Tor Vergata.

Via Collatina resta chiusa

La strada rimane percorribile solo in direzione Lunghezza mentre l’altra parte, in direzione Roma, rimane interdetta al traffico anche nella giornata di oggi, lunedì 8 luglio. Sono in corso, infatti, gli accertamenti per verificare la presenza di altri alberi pericolosi lungo la carreggiata. Contattato da RomaToday, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, ha affermato di avere “più volte segnalato la pericolosità di quegli arbusti”.