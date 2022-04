Paura a San Paolo, armato di coltello minaccia i passanti: fermato con il taser

Paura domenica pomeriggio a San Paolo, dove un uomo armato di coltello ha minacciato i passanti in strada. A fermarlo, i carabinieri. È quanto successo in via Chiabrera.

A da intervenire, i militari del nucleo radiomobile di Roma, arrivati sul posto per aiutare gli agenti della polizia locale di Roma capitale che, poco prima, avevano tentato di fermare un uomo nigeriano armato di coltello da cucina lungo 24 centimetri, che minacciava i passanti.

Le forze dell'ordine avevano tentato di fermarlo mediante l'uso di spray urticante in dotazione, ma senza effetti. A quel punto i militari hanno impiegato il taser in dotazione e lo hanno immobilizzato.