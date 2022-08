Via Candoni, lancio di sassi contro bus Atac in transito

Nuovo lancio di sassi contro un autobus Atac a Roma. È quanto avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 agosto in via Candoni, dove recentemente è preso di mira un mezzo pubblico della linea 719. Questa volta, invece, dalla sassaiola è stato centrato un bus della linea 775 in marcia.

L'autobus al momento del passaggio era vuoto. Illeso il conducente. Fortunatamente il parabrezza non si è rotto completamente, ma è rimasto solo gravemente danneggiato. Sul posto i carabinieri del Trullo e di Villa Bonelli. Non è escluso che gli autori provenissero dal vicino campo nomadi di via Candoni. Le indagini sono in corso.