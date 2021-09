Si rompe una conduttura e via delle Baleniere diventa un lago: strada chiusa

Chiuso il tratto tra via delle gondole e via Vale Vasco de Gama

Lago Baleniere. Gli abitanti di Ostia si sono svegliati questa mattina con l'allagamento di quella che è una delle principali arterie del X municipio. Colpa di una perdita che dalle 4.20 ha causato la dispersione di acqua sulla strada, per la precisione via delle Baleniere. Sin dalla notte gli agenti del X gruppo Mare sono intervenuti per chiudere la strada.

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a effettuare le chiusure necessarie volte a consentire l'intervento da parte di personale Acea.

In particolare risulta chiusa via delle Baleniere, nel tratto tra via delle Gondole a viale Vasco de Gama; viale Vasco de Gama, da via Capitan Consalvo a via delle Baleniere.