Perdita d'acqua, chiusa via Aurelia Antica

Via Aurelia Antica, a Roma, si è allagata oggi, venerdì 9 febbario, a causa della rottura di una grossa conduttura d'acqua. La perdita si è registrata alle 3.30. Sul posto sono intervenute pattuglie dei gruppi Monteverde e Aurelio della polizia locale di Roma Capitale. Al momento via Aurelia Antica è chiusa da via Don Guanella a Largo Perassi. Sul posto anche vigili del fuoco e personale Acea.