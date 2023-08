Le ladre d'appartamento della Roma "bene" scoperte da una condomina

Hanno tentato il furto in un appartamento della Roma "bene", in zona quartiere Africano. Due ladre sono state bloccate dagli agenti del II distretto Salario-Parioli che sono riusciti a fermarle all'esterno di un condominio di via Asmara.

Le due, entrambe 18enni, erano state precedentemente scoperte da una condomina di un palazzo, mentre stavano cercando di forzare la porta di un appartamento. Le due hanno provato a fuggire, ma sono state arrestate dagli agenti che si erano precipitati sul posto.

Gli stessi poliziotti hanno individuato l’appartamento preso di mira dalle due. La serratura era forzata ed era stato già tolto il nottolino dalla sua sede. Al termine degli atti di rito le due giovani, entrambe domiciliate in uno dei campi nomadi della capitale, sono state arrestate perché gravemente indiziate di furto aggravato. La procura ha poi chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma la convalida della misura pre eautelare adottata dalla polizia giudiziaria.