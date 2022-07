Si rompe la conduttura del gas: chiuso tratto della via Ardeatina

Si rompe una conduttura del gas e la strada viene chiusa. Succedda in via Ardeatina dove la polizia locale e i vigili del fuoco, sono dovuti intervenire intorno alle 10 su segnalazione dei residenti che avevano sentito un forte odore di gas.

Per consentire l’intervento l'Ardeatina è stata chiusa tra via di Porta Medaglia e via della Solfarata in entrambe le direzioni. Sono consigliati pertanto percorsi alternativi. Sul posto sono presenti gli agenti del gruppo Eur.