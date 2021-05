Avvallamento in strada, chiuso un tratto della via Appia Nuova

L'interdizione all'altezza di via Don Orione. L'assessore Vivace: "Si raccomanda di evitare il più possibile il quadrante in questione, attualmente il traffico è in grossa crisi"

Giornate difficli per gli automobilisti in transito sulla via Appia Nuova, con una parte della strada chiusa al traffico causa avvallamento. Il divieto di transito causa dissesto del manto stradale è stato disposto dai vigili del fuoco alle 13:45 di lunedì 24 maggio, comportando grosse difficoltà alla circolazione stradale.

A renderlo noto l'assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Urbanistica del VII Municipio Salvatore Vivace: "Attenzione via Appia Nuova chiusa in carreggiata verso fuori Roma all'altezza di via Don Orione. La chiusura della strada si è resa necessaria per la presenza di un grosso e preoccupante avvallamento in carreggiata. Questi tipi di avvallamenti sono un chiaro segnale di una possibile ed imminente voragine. Sono state informate tutte le autorità competenti. Nella giornata di domani verranno realizzate le prime ispezioni geologiche. Si raccomanda di evitare il più possibile il quadrante in questione, attualmente il traffico è in grossa crisi".

In particolare ad essere interdetto al traffico è il tratto di via Appia Nuova, direzione Grande Raccordo Anulare, compreso tra via Don Orione ed il civico 286 della via Appia Nuova.

I precedenti nel Municipio San Giovanni

VII Municipio San Giovanni non nuovo a strade chiuse causa dissesto del manto stradale, avvallamenti e voragini. Ultima chiusura in ordine di tempo lo scorso dicembre quando ad essere transennata in via precauzionale fu un tratto di circonvallazione Appia, all'Alberone, nel tratto compreso tra piazza Camillo Finocchiaro Aprile e via Pasquale Tota.