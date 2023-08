Nido di calabroni nel lucernaio, punto il proprietario di casa. L'esperto: "Attenzione ai bambini"

In un’abitazione in via Appia è stato trovato un incredibile nido di Vespa Crabo, più comunemente conosciuto come calabrone, con un uomo che è stato punto da questi insetti.

Fortunatamente nulla da temere e nessuna conseguenza per Alessandro che nella sua abitazione è stato punto dagli insetti, al contrario di quello che è successo al giardiniere in zona Trigoria che è andato in shock anafilattico.

Sorprendente il lavoro di questi insetti: "I calabroni avevano nidificato all'interno di un lucernario - scrive sulla sua pagina facebook l'etologo Andrea Lunerti - e ormai, in questa stagione divenuti centinaia di individui limitavano qualsiasi attività limitrofa l'abitazione, soprattutto di notte quando disorientati e spaventati dalle luci artificiali esterne iniziano a pungere ogni superficie che accidentalmente urtano".

Andrea Lunerti spiega i rischi che si possono incorrere quando ci si trova davanti un nido di calabroni: "Di solito in questo tipo di impatti non inoculano grosse quantità di veleno, lo stesso non si può dire di quando attaccano per difendere il nido dove la grande quantità di veleno che iniettano può in qualche caso provocare reazioni allergiche con conseguenze fatali. Facciamo veramente attenzione soprattutto ai bambini, sono curiosi, si avvicinano inconsapevoli ai nidi, talvolta giocando possono urtarli o infastidirli, alle persone anziane che purtroppo non hanno più una buona vista e un efficiente udito, potrebbero non riconoscere in tempo la presenza di un nido nei loro ambienti domestici. Dopo le vacanze trovate un momento per fargli visita, gli farà piacere e potrete verificare se ci sono eventuali sorvoli di questi grossi insetti pungenti, assolutamente utili in natura quanto pericolosi se troppo vicini alle attività umane".