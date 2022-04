Il commerciante con la vetrina abusiva sul marciapiede

Una vetrinetta irregolare sul marciapiede dove erano esposti i prodotti del suo negozio. A mettere fine all'abuso carabinieri e polizia locale che hanno sanzionato un commerciante in centro storico.

In particolare i militari della stazione Roma piazza Farnese, assieme ai caschi bianchi del gruppo Spe, hanno eseguito una serie di verifiche presso alcune attività commerciale nel centro della Capitale. In tale contesto è stato sanzionato, per complessivi 346 euro, un 42enne egiziano, titolare di un negozio di oggettistica in corso Vittorio Emanuele II, per aver occupato abusivamente il suolo pubblico posizionando, all’esterno dell’attività commerciale, una vetrinetta per esposizione di prodotti destinati alla vendita e un tavolino.