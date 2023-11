I vetri sfondati, le auto saccheggiate. A Monteverde aumentano i danni alle macchine parcheggiate

Ormai i furti sono all'ordine del giorno. Tra Monteverde, Gianicolense e i Colli Portuensi sono sempre più i residenti e i cittadini vittime dei ladri. L'ultimo caso nel pomeriggio di domenica, 26 novembre. Vittima il direttore del coro 'Note Controvento', una associazione senza fini di lucro che ieri era impegnata nell'evento 'Uniti per Villa Flora'.

Un appuntamento promosso dal XII municipio, con la presenza anche dei politici locali e del Campidoglio. Il direttore del coro, secondo quanto ricostruito, intorno alle 14.30 aveva parcheggiato l'auto in via Isacco Artom, per poi esibirsi alle 15 e tornare in auto una volta terminata la performance. Una questione di un'ora.

A quel punto l'amara sorpresa. La Renault Megane dell'uomo era stata aperta dai ladri, in pieno giorno quindi, che hanno fatto in tempo a rubare una tastiera Yamahaa che il coro 'Note Controvento' usa per le prove. Un grosso problema quindi per il gruppo.

Oltre al danno anche la beffa. Di fatti pure la vettura di una corista, nello stesso lasso di tempo e nella stessa via, ha subito il medesimo trattamento: vetri rotti e oggetti rubati. Entrambi hanno presentato regolare denuncia.

Gli ammanchi - e i conseguenti danni alle macchine - si aggiungono alla scia di colpi che già vi avevamo descritto pochi giorni fa. Via Ramazzini, via Isacco Newton, piazzale Morelli e Villa Flora sono le zone più colpite. I residenti sono ormai stanchi: "È un continuo. Perché le nostre vie non vengono regolarmente vigilate? Anche per un fattore di sicurezza generale. La scorsa settimana c'erano 4/5 auto di fila coi finestrini rotti.", commenta Alessia, una residente, al nostro quotidiano.