Smascherato l'uomo insospettabile che si veste da Sailor Mercury e si masturba nel parco

Il video di quell'uomo vestito da Sailor Mercury, una delle protagoniste del cartone animato giapponese Sailor Moon, aveva gettato nel panico i residenti del quartiere Parioli. Cittadini e soprattutto genitori che in pochi giorni hanno denunciato il fatto, mostrando ai carabinieri quelle immagini di pochi secondi in cui si vedeva un uomo vestito con la parrucca blu, che si masturbava in un parco.

Qualcuno, da un palazzo che affaccia nei giardini tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, era riuscito a filmarlo e il video è finito sul canale Telegram di Welcome to Favelas. È così che in poche ore, domenica primo maggio, il messaggio d'allarme si è diffuso. Dopo giorni di appostamenti e indagini, i carabinieri della compagnia dei Parioli sono riusciti a dare un volto e un nome a quell'insospettabile uomo.

A segnalare la sua assenza da diversi giorni nel quartiere, sono stati proprio i residenti che hanno contattato RomaToday. "Lo avevo visto anche un paio di volte vestito sempre da Sailor Mercury prima di quel video, ma avrei immaginato una roba del genere - ha raccontato Paolo, un commerciante di zona - Da diversi giorni non lo abbiamo più visto". Già perché dallo scorso venti maggio, secondo quanto si apprende, i carabinieri sono riusciti a pizzacarlo. L'uomo, senza nessun precedente, è stato trovato proprio mentre si stava cambiando d'abito. Nello zaino aveva un costume.

Oltre al travestimento da Sailor Mercury, nella sua disponibilità aveva anche un abito da cheerleader e uno da Spiderman. Non è escluso che anche in altre occasione possa aver frequentato il parco per masturbarsi. L'uomo, secondo quanto ricostruito, arrivava nella zona dei Parioli - che frequentava - da un quartiere della periferia romana, fuori dal raccordo anulare. I carabinieri, dopo averlo identificato e sequestrato i travestimenti, hanno mandato una informativa in procura.

Una notizia che in poco tempo si è diffusa nel quartiere, con i residenti che si sono sentiti più rasserenati. Il video aveva destato molta preoccupazione tra gli abitanti della zona anche perché i giardini di via di Vigna Filonardi, sono ritenuti strategici e molto frequentati dagli studenti che dalla fermata dell'autobus raggiungono la vicina scuola. Proprio dai genitori quegli alunni sono arrivate le prime denunce che hanno dato il via alle indagini.