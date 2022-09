Vespe orientalis a Roma, trovati nidi negli uffici comunali di via Petroselli

Una parte di dipendenti di via Petroselli, consiglieri capitolini compresi, ha dovuto lasciare nella tarda mattinata di oggi gli uffici capitolini, a seguito della segnalazione di nidi di vespe orientalis presenti nell'edificio. L'ordine, valido per tutto il terzo piano, è stato impartito dalla direzione generale degli uffici dell'Assemblea capitolina: abbandonare i locali per permettere le necessarie verifiche da parte della Protezione civile e l'eventuale messa in sicurezza e disinfestazione. Intorno alle 13.30, chi era presente ha provveduto a uscire rapidamente. Nell'edificio sono presenti tutti gli uffici del dipartimento Simu (Lavori pubblici), alcune delle commissioni consiliari e dei gruppi capitolini.

Una valanga di segnalazioni negli ultimi due giorni quelle relative alla presenza di vespe orientalis a Roma, una specie di calabrone considerato più aggressivo rispetto alla variante europea. Secondo informazioni raccolte e verificate da RomaToday, sono state 106 le chiamate che, a partire dalla mezzanotte del 31 agosto e fino alle ore 17 del 1 settembre, hanno impegnato i volontari della protezione civile di Roma Capitale.

Il numero verde

Il Comune ha lanciato nelle scorse ore attraverso i propri canali social il numero verde 800 854 854, quello a cui i cittadini possono inviare le proprie segnalazioni, specificando che devono "contenere informazioni utili a localizzare i nidi per la successiva rimozione". Tante le chiamate arrivate e gli interventi messi in campo.