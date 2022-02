Vernice contro i muri del ministero, attivisti pronti a colpire ancora: alzato il livello di guardia

Si alza il livello di guardia davanti le sedi ministeriali che trattano temi ambientali e alimentari, dopo il blitz degli attivisti di Exctintion Rebellion a Roma che hanno fatto irruzione al ministero della transizione ecologica.

Dopo gli atti vandalici del primo febbraio, all'interno e all'esterno dell'edificio, ieri dieci ragazzi si sono introdotti nel palazzo riuscendo ad arrivare fino al quinto piano, dove si trovano anche gli uffici del ministro. Tra lo sconcerto e la paura dei dipendenti, colpiti dalla vernice, gli attivisti sono stati fermati grazie all'intervento dei carabinieri. La loro posizione è al vaglio.

Circa 7mila euro, i danni stimati, tra interno ed esterno del palazzo. Senza considerare i momenti di tensione con spintoni ai dipendenti e danni ad alcune auto parcheggiate fuori dal palazzo che sono state imbrattate dalla vernice degli attivisti. Proteste che hanno fatto alzare il livello di guardia e che, già ieri, hanno portato i primi frutti.

Nel pomeriggio, intorno alle 16, in via XX settembre i carabinieri della stazione di via Veneto e i militari del gruppo forestale, hanno fermato tre persone "sospette" davanti al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I tre, sporchi di vernice, non è escluso che facessero parte del gruppo che aveva già colpito il ministero della transizione ecologica, così come è ipotizzabile che stessero pianificando una nuova protesta.

Fatto sta che, controllati, i due non hanno saputo spiegare cosa facessero lì, spiegano fonti dell'Arma, pure avendo il divieto di rientrare a Roma. Così un ragazzo emiliano, un uomo di Bologna e una giovane di Trieste sono stati denunciati per aver violato il foglio di via obbligatorio, firmato già dal questore. Secondo quanto si apprende, i controlli davanti e dentro una serie di siti considerati sensibili e possibile scenario di queste proteste, saranno controllati con maggiore attenzione da parte dei militari e delle altre forze di polizia.