Blitz ambientalista: vernice arancione contro il ministero della Salute: "Di caldo si muore"

"Di caldo e di inquinamento si muore". Blitz degli ambientalisti al ministero della Salute. Gli attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato la sede del dicastero di viale Giorgio Ribotta, zona Eur-Torrino. Bloccati dalla polizia sono stati accompagnati negli uffici del commissariato di Spinaceto. L'azione non violenta segue di 24 ore il blitz al ministero della giustizia, in relazione al quale sono state denunciate 13 persone. Le accuse per gli attivisti sono: manifestazione non preavvisata, danneggiamento dei Beni culturali e interruzione di pubblico servizio.

Blitz ambientalista rivendicato ancora una volta da Ultima Generazione che in una nota stampa scrive: "Stamattina alle 10.15, sei persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, hanno lanciato vernice arancione lavabile all’entrata e sull’insegna del ministero della Salute in viale Giorgio Ribotta. Leonardo si è incollato davanti all’entrata mentre altri hanno attaccato locandine che riportano i drammatici dati delle morti e delle patologie dovute al caldo. 18.010 morti di caldo, 53.000 morti premature per l'inquinamento atmosferico e 400.000 nuovi casi di tumore correlati a inquinamento. Dietro questi numeri ci sono vite umane, ci rendiamo conto di cosa stiamo andando in contro?"

Leonardo, 28 anni, fisico cosmologo ha dichiarato: “Sono qui di fronte al ministero della salute perché il benessere dei cittadini non puo’ continuare ad essere sacrificato sull’altare del profitto. A livello europeo L'84% concorda sul fatto che affrontare la crisi ecoclimatica dovrebbe essere una priorità per migliorare la salute pubblica e 7 su 10 pensano che i loro governi nazionali non stiano facendo abbastanza per affrontare questa crisi. È arrivato il momento di un’azione senza precedenti per limitare gli impatti negativi sulla salute” Le conseguenze di questo divorzio tra dichiarazioni e fatti sono sempre più evidenti. Il cambiamento climatico è qui, in Europa, e uccide”.

Sanità al collasso

L’estate si avvicina. Con l’azione di disobbedienza civile di oggi - spiegano ancora gli ambientalisti in una nota stampa - vogliamo ricordare che l’anno scorso sono morte 62.000 persone per il caldo in Europa. In Italia la situazione è aggravata dalle ormai croniche mancanze del sistema sanitario italiano, depauperato di miliardi nel corso degli anni: dal 2010 al 2019 tra tagli e definanziamenti sono stati sottratti 37 miliardi. Anziché rafforzare la sanità pubblica dopo la pandemia, il governo ha continuato a ridurre servizi, personale, prestazioni, andando in maniera sempre più spinta verso la privatizzazione della sanità. In questi giorno è arrivato anche l’allarme del sindacato infermieri Nursing up: i pronto soccorsi sono gravati da carenze di organico, situazione che diventerà insostenibile con l’estate: “Si prevede almeno il 30 % in più di afflusso dei pazienti nei pronto soccorso – scrivono dal sindacato, afflusso che – non sarà assolutamente gestibile dal personale presente nelle strutture da nord a Sud”. Anche in questo caso gli effetti nefasti della crisi climatica sono amplificati dalle carenze di servizi e infrastrutture. In entrambi i casi la responsabilità è della nostra classe politica, sempre meno legittimata dalla volontà popolare.

Disturbo necessario

Per salvaguardare il nostro territorio e la sua cittadinanza, è fondamentale un profondo cambiamento del nostro sistema. Ultima Generazione - conclude la nota stampa degli attivisti per l'ambiente - pratica la resistenza civile nonviolenta come primo passo verso un cambiamento di democrazia. Questa classe politica si sta dimostrando incapace di affrontare le sfide che la Storia sta loro ponendo con l’urgenza della crisi climatica. Non solo è macchiata da diverse e gravi inchieste per corruzione, ma non è rappresentativa della popolazione italiana, che, ricordiamo, in un recente sondaggio Ipsos si è dichiarata preoccupata per la crisi climatica al 78,8%. La resistenza nonviolenta è un’alternativa all’apatia politica. È una storica e spazio di confronto e opportunità di cambiamento.

Primo ottobre a piazza del Popolo

Ultima Generazione annuncia ufficialmente la data del primo ottobre in Piazza del Popolo. Niente sarà più come prima dopo il primo ottobre. Partirà un periodo di mobilitazione senza fine e senza precedenti. Maggio per chi già sa, ottobre per chi lo capirà.

I blitz di maggio

L'azione segue quella di ieri al ministero della Giustizia e quelle di sabato al Muro Torto. Giovedì scorso (18 maggio), gli attivisti hanno invece preso di mira le vetrine dei negozi di lusso in via dei Condotti, come Bulgari, Prada, Cartier, Yves Saint Laurent e Armani, imbrattandole. Martedì 14, invece, gli ambientalisti avevano svolto la stessa azione in via del Corso.