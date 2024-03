Trastevere, imbratta di vernice gialla la mensa dei poveri e scappa in moto

Si è avvicinato alla mensa Caritas della Comunità di Sant'Egidio di via Dandolo e poi ha imbrattato la porta con vernice di colore giallo. È quanto successo intorno alle 10 del mattino di domenica 10 marzo. L'imbrattamento è avvenuto durante orario di chiusura della mensa.

Da una prima ricostruzione un uomo, arrivato a bordo di una moto con secchio di vernice, sarebbe stato visto mentre lanciava la vernice per poi allontanarsi in direzione di piazza San Cosimato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Trastevere che indagano sull'accaduto. Vicino alla mensa, tuttavia, non ci sono telecamere di videosorveglianza.