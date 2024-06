VIDEO | Vandalo imbratta venti auto con della vernice bianca

Vandalo all'opera a Casal Bertone. Un uomo ha infatti preso di mira decine di auto parcheggiate regolarmente in strada imbrattandole con della vernice bianca di quelle in utilizzo ai pittori. Venti auto, una dietro l'altra, sporcate su parabrezza anteriore e lunotto posteriore, finestrini e anche le targhe. Danni per migliaia di euro, con i proprietari delle vetture che saranno costretti a mettere mani al portafogli.

La chiamata ai vigili urbani è arrivata intorno alle 8:30 di questa mattina, martedì 18 giugno, da via Ettore Fieramosca, strada che collega la zona del Prenestino-Labicano al quartiere di Casal Bertone. All'altezza di via Alberto Polio, sotto al ponte della ferrovia, sono intervenuti gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale che hanno accertato il danneggiamento di 20 macchine.

Iniziata una ricerca del vandalo, i caschi bianchi hanno acquisito un video che potrebbe permettere loro di dare un nome e un volto all'uomo, riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.

Credit video Welcome to favelas