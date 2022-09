Verifiche nei minimarket e controlli su strada: più di un migliaio gli illeciti contestati

Circa 500 le verifiche negli esercizi commerciali e nei locali pubblici da parte della Polizia Locale di Roma Capitale in questo fine settimana, con oltre 30 irregolarità amministrative riscontrate. Più di 1000 invece le contestazioni per violazioni al codice della strada, con posti di controllo in vari quadranti del territorio. Molti accertamenti hanno riguardato il rispetto dei limiti di velocità, con più di 100 condotte sanzionate.





Diversi i minimarket sanzionati in quanto sorpresi a vendere bevande alcoliche oltre l'orario consentito o perché trovati aperti dopo le ore 22, in modo particolare nei quartieri del V e VI Municipio: più di 15mila euro l’ammontare totale delle sanzioni elevate nei confronti di tali esercizi.