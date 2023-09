Sanità, verifiche dei Nas sulle liste d'attesa. Denunciato un medico

Il posto per gli esami e gli accertamenti non c’era ma svolgeva comunque le prestazioni mediche in intramoenia in un ambulatorio privato privato. Per questo, grazie agli accertamenti durati mesi da parte dei NAS, un dirigente medico dell’Asl Roma 5 è stato deferito dall’autorità giudiziaria insieme ad altri 25 tra dottori ed infermieri. Questi sono ritenuti responsabili di reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato ed interruzione di pubblico servizio.

Controllo sulle liste d’attesa

I carabinieri del Nucleo antisofisticazione, di concerto con il ministero della Salute, hanno svolto un’intensa attività di indagine nei mesi di luglio ed agosto per verificare, su tutto il territorio nazionale, la gestione delle liste di attesa per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali, riconducibili a visite specialistiche ed esami diagnostici, afferenti al Servizio sanitario pubblico.

Le ispezioni sono state capillari ed hanno riguardato presidi ospedalieri e ambulatori delle aziende sanitarie, compresi gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Non sono mancati controlli anche presso le strutture private accreditate. Il fine era quello di accertare il rispetto dei criteri previsti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), stilati per assicurare un corretto accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario pubblico ed uniformare un’equa e tempestiva erogazione dei servizi sanitari a favore dei cittadini.

In tutto, sono stati 1.364 tra ospedali, ambulatori e cliniche, sia pubblici che privati in convenzione con il SSN, controllati e sono state analizzate 3.884 liste e agende di prenotazione per prestazioni ambulatoriali relative a svariate tipologie di visite mediche specialistiche e di esami diagnostici. Al termine di questa indagine sono state segnalate, tra le altre, due strutture della provincia di Roma, un ospedale e un centro diagnostico.

Dirigente medico deferito

Quanto è emerso dalle indagini è una fotografia plastica dello sfascio della sanità e dei problemi che nascono quando c’è troppa commistione col privato. Un dirigente medico responsabile di un ambulatorio di gastroenterologia e colonscopia di Tivoli, sebbene i posti per determinate prestazioni fossero indisponibili in tutto il distretto sanitario, esercitava le stesse prestazioni in attività intramoenia extramuraria -regolarmente autorizzata- presso un poliambulatorio privato, con una programmazione fino ad 8 esami giornalieri.

inoltre, sono state anche individuate 21 irregolarità nello svolgimento di attività intramoenia per esubero delle prestazioni concordate con le Asl e sono state omesse comunicazioni sullo svolgimento delle attività esterne da parte dei medici pubblici.

Mancate adesione al sistema unico di prenotazione

Un ulteriore aspetto emerso dai controlli è la mancata adesione di cliniche e ambulatori privati, già convenzionati, nel sistema di prenotazione unico delle aziende sanitarie o a livello regionale, aspetto che riduce la platea di strutture utili per l’erogazione delle prestazioni mediche specialistiche e diagnostiche. Su questo si era soffermato, praticamente all’inizio del suo mandato, il neo presidente del Lazio Francesco Rocca.

Le strutture sanitarie private, secondo il contratto in essere con la Pisana, dovrebbero garantire il 70% della disponibilità coprendo le prenotazioni dell'agenda regionale pubblica (gestita da Recup). La realtà è ben diversa, ormai da anni. A essere coperto è solo il 10% delle prestazioni promesse tanto che Rocca ha assicurato di essere pronto a revocare l’accreditamento a chi non si metterà in regola.