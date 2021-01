Verano, raid negli uffici Ama: ignoti entrano di notte nelle stanze delle pratiche cimiteriali

Sul posto i carabinieri della stazione di San Lorenzo che hanno notato come gli uffici fossero messi sottosopra

Sono entrati nella notte tra venerdì e sabato e, senza lasciare traccia, hanno messo a soqquadro gli uffici Ama al primo e al secondo piano via del Verano, quelli dove si fanno le pratiche cimiteriali. A dare l'allarme alcuni operatori del cimitero che hanno allertato nella mattinata dal 23 gennaio il Numero Unico per le Emergenze denunciando un "raid vandalico".

Sul posto i carabinieri della stazione di San Lorenzo che hanno notato come gli uffici fossero messi sottosopra. Mistero, tuttavia, sul perché di quella "visita". Al momento, infatti, non sembrerebbero mancare incartamenti o altro dalle stanze dei due uffici. Non escluso che Ama possa denunciare il fatto integrando il sopralluogo fatto dai militari sabato mattina.