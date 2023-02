La veranda del ristorante diventa in discoteca abusiva: festa bloccata per 200 giovani

Ballavano in una veranda senza alcuna sicurezza. Movida senza permessi a Ponte Milvio, dove gli agenti della polizia di Roma capitale del XV gruppo Cassia sono dovuti intervenire per bloccare la serata di 200 ragazzi, sorpresi a ballare all'interno di una veranda di un ristorante.

Un luogo non solo privo dei titoli necessari a effettuare spettacoli danzanti e d'intrattenimento, ma non idoneo dal punto di vista dei requisiti necessari per la sicurezza dei giovani clienti. Per queste ragioni gli agenti hanno denunciato il titolare dell’esercizio, privo di agibilità, e lo hanno sanzionato per mancanza dei permessi amministrativi necessari. Tutti i clienti sono stati, poi, fatti allontanare e la musica è stata interrotta.