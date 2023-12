Allerta meteo a Roma, il vento fa paura. Gualtieri chiude i cimiteri e tre strade

A Roma è allerta meteo. Dal mattino di oggi, venerdì 15 dicembre, e per le successive 24-36 ore, la Protezione civile regionale prevede venti da forti a burrasca su tutto il territorio regionale, con ulteriori rinforzi specie sui settori settentrionali, appenninici e costieri. Il sindaco Gualtieri firma un'ordinanza per la chiusura dei cimiteri Verano e Flaminio nelle giornate del 15 e 16 dicembre 2023 e fino a cessata emergenza. Lo stesso provvedimento contiene anche la limitazione della circolazione su alcune strade. In particolare in municipio X via di Castelfusano, in municipio XII via Federico Ozanam a Monteverde e via di Santa Cornelia in XV municipio.

Seguono nel dispositivo adottato con urgenza anche una serie di raccomandazioni alla cittadinanza per l'accesso, transito e circolazione nei giardini, nei parchi e nelle ville storiche.

L'ordinanza raccomanda alla cittadinanza di evitare, se possibile, di sostare all'aperto specie nelle zone maggiormente esposte al vento; di cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così l’eventuale caduta di oggetti; di fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, strutture espositive o commerciali temporanee; di evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade; di prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli e di prestare cautela alla guida di autoveicoli - specie se telofonati e caravan - e motoveicoli al fine di evitare sbandamenti a causa della raffiche di vento; all'occorrenza di fermarsi.