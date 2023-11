Allerta meteo a Roma: Gualtieri chiude i cimiteri e cinque strade. Vietate attività ludiche nei parchi

Dopo la terribile giornata di sabato con centinaia di alberi caduti e purtroppo la morte di un'anziana a Monteverde, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prova a limitare i danni. Così, a seguito dell'allerta meteo per vento diffusa dalla protezione civile regionale, ha firmato nella serata di ieri un'ordinanza.

Nel testo il sindaco dispone la chiusura dei cimiteri fino a mezzanotte di 28 novembre, il divieto di attività ludiche nei parchi e ordinato la chiusura di cinque strade. Si tratta di via di Castelfusano, via dei Pescatori e via della Villa di Plinio nel X Municipio, via Federico Ozanam nel Municipio XII e via di Santa Cornelia nel XV.

Sul sito del comune di Roma è presente anche un decalogo con una serie di comportamenti da adottare in caso di vento: